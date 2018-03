தேனி: குரங்கணி வனப்பகுதியில் இன்று காலையிலும் காட்டுத் தீ தொடர்ந்து எரிகிறது. இதையடுத்து ஹெலிகாப்டரில் மீட்பு பணி தொடங்கியது. 4 ஹெலிகாப்டர்களில் மீட்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், 16 கமாண்டோ வீரர்கள் தரை வழியாக வனத்திற்குள் சென்றுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Helicopter rescue at kurangani forest intensive

