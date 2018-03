காட்டுத் தீயில் சிக்கிய 4 பேருக்கு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை

தேனி: குரங்கணி காட்டுத் தீயில் சிக்கி படுகாயமடைந்த 4 பேருக்கு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. பலத்த தீக்காயம் அடைந்த அனுவித்யா, கண்ணன், தேவி, நிஷா ஆகியோருக்கு 4 மருத்துவர்கள் கொண்ட குழு சிகிச்சை அளித்து வருகிறது. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆறுதல் அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Trapped in a forest fire in the Government hospital at Madurai for four intensive care

Trapped in a forest fire: kurangani village in theNI was seriously injured four people in the Government hospital at Madurai for intensive treatment