தேனி குரங்கனி மலை தீ விபத்து: 5 பெண்கள் உட்பட 8 பேர் பலி

போடி: குரங்கனி மலை வனப்பகுதி தீ விபத்தில் சிக்கி 5 பெண்கள் 8 பேர் பலியாகி இருக்கின்றனர். மேலும் 4 பேர் கவலைக்கிடமாக உள்ளனர். தேனி மாவட்டம் போடி அருகே குரங்கனி அருகே காட்டுத் தீயில் 39 பேர் சிக்கினர். இதில் 5 பெண்கள் உட்பட 8 பேர் பலியாகி உள்ளனர். மேலும் 4 பேர் கவலைக்கிடமாக உள்ளனர். இதுவரை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. மதுரை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 4 பேர் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Source: OneIndia

English summary

TheNI kurankani mountain fire kills 8, including 5 women:

Bodi: kurankani mountain forest fires killed eight people trapped in 5 are women. 4 more people kavalaikitham