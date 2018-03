காட்டுத் தீயில் சிக்கி சிகிச்சைபெற்று வருபவர்களுக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆறுதல்

தேனி: குரங்கணி காட்டுத் தீயில் சிக்கி படுகாயமடைந்த சென்னையை சேர்ந்த இலக்கியா, ஈரோடை சேர்ந்த சபிதாவுக்கு தேனி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேனி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை நேரில் சந்தித்து துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆறுதல் கூறியுள்ளார். வனத்துறை அமைச்சர் சீனிவாசனும் உடன் சென்றுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Trapped in a forest fire that they are being treated or comforted panneerselvam

Trapped in a forest fire: kurangani village in theNI was seriously injured from Chennai to theNI elackia from erode, sabita