புதிய கட்சி தொடங்குகிறார் டிடிவி தினகரன்: மதுரை மேலூரில் வரும் 15-ம் தேதி பெயர், கொடி அறிமுகம்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி எம்எல்ஏ டிடிவி தினகரன் புதிய கட்சி தொடங்குகிறார். வரும் 15-ம் தேதி மதுரை மேலூரில் நடக்கும் விழாவில் கட்சிப் பெயர், கொடி யை அறிவிக்க உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வராகவும் அதிமுக பொதுச் செயலாளராகவும் இருந்த ஜெயலலிதா மறைவுக் குப் பிறகு அக்கட்சியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. அதிமுக பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட சசிகலா, முதல்வராக முயற்சி செய்ய, அவருக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தினார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதனால், கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டது. இருதரப்பும் தனித்தனியாக ஆர்.கே.நகர் தேர்தலை சந்தித்தன.

பின்னர் முதல்வர் பழனிசாமி, தினகரன் இடையே கருத்து வேறு பாடு ஏற்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக பழனிசாமி அணியும் ஓபிஎஸ் அணியும் இணைந்தன. அதிமுகவும் இரட்டை இலை சின்னமும் அவர்களுக்கே கிடைத்தது. அதன்பிறகு நடந்த ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் தினகரன் சுயேச்சையாக குக்கர் சின்னத் தில் போட்டியிட்டு வென்றார்.

அதிமுக 2-வது இடத்துக்கு வந்தது. திமுக டெபாசிட் இழந்தது. இரட்டை இலை சின்னம் இருந் தும் ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் தோல்வியைத் தழுவியது அதிமுகவுக்கு பின்னடைவாக கருதப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து தினகரன் ஆதரவாளர்கள் மாவட்ட வாரியாக அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

இதனிடையே, உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட வசதியாக தனக்கு அனைத்திந்திய அம்மா அதிமுக, எம்ஜிஆர் அம்மா திமுக, எம்ஜிஆர் அம்மா திராவிடர் கழகம் ஆகிய மூன்று பெயர்களில் ஒன்றை ஒதுக்கவும் குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தினகரன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

தனிக்கட்சி தொடங்குவதற்கு தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் சிலரே எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். “அதிமுகவை மீட்டெடுக்கும் வரைதான் புதிய கட்சி செயல்படும். அதன்பிறகு அதிமுக பெயரிலே நாம் இயங்கலாம்” என்று அவர்களை சமாதானம் செய்தார்.

இந்நிலையில், தினகரன் அணிக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கவும், அவர் கோரிய 3 பெயர்களில் ஒன்றை கட்சிப் பெயராக வழங்கவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டது. அதையடுத்து கட்சி பெயர், கொடி குறித்து தனது ஆதரவாளர்க ளுடன் தினகரன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார். கட்சியின் பெயர் அறிவிப்பு விழா மதுரை மேலூரில் 15-ம் தேதி நடக்கும் என தினகரன் அறிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:

ஜெயலலிதாவின் வெற்றிச் சரித்திரத்தை தொடர்ச்சியாக்க மக்கள் நலனை முன்னெடுத்து செல்வதையே உயிர்மூச்சாகக் கொண்டு அரசியல் பயணத்தை தொடர்ந்து அமைத்து வருகிறோம். தமிழக மக்களின் பேரன்பைப் பெற்ற நாம், நமது லட்சியமான அதிமுகவை முழுவதுமாக மீட்டெடுக்கும் வரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓர் அரசியல் இயக்கமாக தொடர்ந்து பயணிக்க பெயரையும் சின்னத்தையும் கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வைத்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சியின் பெயர் அறிவிப்பு விழா வரும் 15-ம் தேதி காலை 9 மணி அளவில் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் நடக்கவுள்ளது. அப் போது கட்சியின் பெயர், கொடி அறிமுகப்படுத்தப்படும். ‘தமிழகம் தலைநிமிரட்டும், தமிழர் வாழ்வு மலரட்டும்’ என்பதை தாரக மந்திரமாகக் கொண்டு, ஜெயலலிதாவின் மக்கள் நலக் கொள்கைகளை நிலைநாட்டுவோம். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன், ‘மக்கள் நீதி மய்யம்’ என்ற கட்சியை தொடங்கினார். நடிகர் ரஜினிகாந்த், மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகிறார். தமிழ் புத்தாண்டுக்குள் இப்பணியை முடித்து கட்சிப் பெயரையும் கொடியையும் அறிவிக்க அவர் திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், தினகரனும் புதிய கட்சியை அறிவிப்பதால், தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

He starts the new party will come in melur, Madurai DTV dinakaran: 15th name and flag introduction

RK Nagar constituency launched a new Party legislator DTV dinakaran. Melur, Madurai coming 15th place in SL