ரஜினி மன்றத்தின் 4-ம் கட்ட நேர்காணல்: சென்னையில் நேற்று தொடங்கியது

ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் 4-ம் கட்ட நேர்காணல் சென்னையில் நேற்று தொடங்கியது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் அறிவிப்பை வெளியிட்ட பின்னர், தனது ரசிகர் மன்றத்தை ரஜினி மக்கள் மன்றம் என பெயர் மாற்றம் செய்தார். இதையடுத்து, அந்த மன்றத்துக்கு மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை நியமிப்பதற்கான பணிகள் ஜனவரி மாதம் தொடங்கியது. ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகி வி.எம்.சுதாகர் மற்றும் செயலாளர் ராஜூ மகாலிங்கம் ஆகியோர் தலைமையில் நிர்வாகிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது.

அதன்படி, முதல் கட்டமாக ஜனவரியில் வேலூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது. பின்னர், 2-ம் கட்டமாக பிப்ரவரியில் தேனி, நீலகிரி, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், விருதுநகர், திருவண்ணாமலை ஆகிய 7 மாவட்டங்களுக்கு சென்னையில் நேர்காணல் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, 3-ம் கட்ட நேர்காணல் தஞ்சாவூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், 4-ம் கட்ட நேர்காணல் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் நேற்று தொடங்கியது. முதல் நாளான நேற்று மதுரை மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது. இன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கும் நாளை தர்மபுரி மாவட்டத்துக்கும் நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது. 14-ம் தேதி சேலம், 15-ம் தேதி நாமக்கல், 16-ம் தேதி சிவகங்கை என மொத்தம் 6 மாவட்டங்களுக்கு இந்த வாரம் நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது.

ரஜினி இமயமலைக்கு ஆன்மிக பயணம் சென்றுள்ள நிலையிலும் நிர்வாகிகள் நேர்காணல் திட்டமிட்டப்படி நடந்து வருகிறது. தமிழ் புத்தாண்டுக்குள் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நேர்காணல் முடித்து நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என கூறப்படுகிறது.

