குரங்கணி வனப்பகுதியில் காட்டுத் தீயில் சிக்கிய ஒருவர் உடல் மீட்பு

தேனி: குரங்கணி மலை காட்டுத் தீயில் சிக்கி உயிரிழந்த ஆண் ஒருவரின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது. மலையிலிருந்து இறந்தவர் உடல் டோலி மூலம் கீழே கொண்டு வரப்பட்டது. ஹெலிகாப்டர்களில் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் 16 கமாண்டோ வீரர்கள் தரை வழியாக வனத்திற்குள் சென்றுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Trapped in a forest fire in kurangani forest one body recovery

TheNI: kurangani mountain forest fire trapped in the body of one of the dead men has been recovered. Erandam Hill