தீக்காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனிப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது : ராதாகிருஷ்ணன்

மதுரை: குரங்கணி காட்டுத் தீயில் சிக்கியவர்களுக்கு 70% தீக்காயம் இருந்தால் மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றுகிறோம் என்று சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். திருச்சியில் இருந்து மருத்துவ குழுவினர் மதுரைக்கு வந்துள்ளதாகவும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார். தீக்காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனிப்பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், காயமடைந்தவர்களை மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Thikayamadaindavar treatment for cell has been formed: Radhakrishnan

Madurai: kurangani forest fire caught in them 70% burns if it is transferred to the Government hospital at Madurai.