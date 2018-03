குரங்கணி காட்டுத் தீயில் சிக்கிய 39 பேரில் 27 பேர் மீட்பு : அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்

சென்னை: மலையேற்றம் சென்ற 39 பேரில் இதுவரை 27 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார். மீட்கப்பட்டவர்கள் குறித்த தகவல்கள் அவர்களது உறவினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் தீக்காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவ குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

Caught in a forest fire kurangani 39 27 people on recovery: Minister vijayabaskar information

Chennai: hiking on the last 39 27 people have been rescued so far, the Minister vijayabaskar has said. M