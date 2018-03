தேனி : குரங்கணி வனப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டு தீயில் சிக்கிய 39பேரில் 27 பேர் மீட்கப்பட்டனர். மீதமுள்ளவர்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தீ விபத்தில் சிக்கியவர்களை தேடும் பணியில் ஹெலிகாப்டர்கள் ஈடுப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தேனி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் தற்காலிக ஹெலிபேட் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மீட்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க தற்காலிக ஹெலிபேட் அமைக்கப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The Government set up a temporary hospital in the premises of helibet in theNI district is in progress

TheNI: forest fires occurred in kurangani forest caught in on 39 27 people were rescued. Search for the remaining people.