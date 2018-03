போடி மலை அடிவாரத்தில் தற்காலிக ஹெலிபேட் அமைப்பு

தேனி : குரங்கணி வனப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பனி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் தேனி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்திலும் , போடி மலை அடிவாரத்தில் தற்காலிக ஹெலிபேட் அமைக்கும் பணி முடிவடைந்தது. மேலும் போடி மலையடிவாரத்தில் மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகாரணங்களுடன் மருத்துவ குழு முகாமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

