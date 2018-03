பாஜகவுக்கு மக்களிடம் பரவலான ஆதரவு உள்ளது: உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கருத்து

உத்தர பிரதேசத்தில் கோரக்பூர், பூல்பூர் ஆகிய இரண்டு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு நேற்று இடைத்தேர்தல் நடந்தது. கோரக்பூர் தொகுதியில் நேற்று வாக்களித்த பின்னர் அளித்த பேட்டியில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியதாவது:

அடுத்த ஆண்டு நடக்க இருக்கும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு 2 தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் ஒரு ஒத்திகை. இரண்டு தொகுதிகளிலும் பாஜக வெற்றிபெறும். மக்களிடம் பரவலான ஆதரவை பாஜக பெற்று வருகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.

சமாஜ்வாதி கட்சியும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் சந்தர்ப்பவாத அரசியலில் ஈடுபடுகின்றன. ஜாதிய உணர்வை தூண்டி விடுகின்றன. ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பதவிக்கு வரும் அரசியலுக்கு முடிவு கட்டும் வகையில் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு யோகி ஆதித்யநாத் கூறினார்.

