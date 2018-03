காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் குடும்பத்துக்கு கமல் இரங்கல்

போடி: குரங்கணி காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் குடும்பத்துக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது ‘குரங்கணி விபத்து மனதைப் பிழியும் சோகம். பிழைத்தவர் நலம் பெற வேண்டும். மீட்புப் பணியில் ஈடுபடுவோர் அனைவருக்கும் என் வணக்கங்கள். மாண்டவரின் உற்றாருக்கும் உறவினருக்கும் என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்’

Source: Dinakaran

English summary

While expressing condolences to the families caught in bushfires Kamal

Bodi: kurangani bushfires death toll to families of people caught up in the Justice Centre Party leader Kamal ranganathan