ராகுலின் கருத்துக்கு அற்புதம்மாள் வரவேற்பு: மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் வேண்டுகோள்

ராஜீவ்காந்தி கொலையாளிகளை மன்னித்துவிடுவதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கு அற்புதம்மாள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜிவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளனின் தாய் அற்புதம்மாள், சிதம்பரத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது இதைத் தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் பேசும்போது, “எனது மகனின் தீர்ப்பை எதிர்பார்த்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் ராகுல்காந்தி கூறிய இந்த கருத்துக்கு அனைத்து தலைவர்களும் வரவேற்பு அளித்திருக்கிறார்கள். முதல்வரும் எனது மகன் விடுதலை குறித்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

எனவே மாநில அரசு விரைந்து மத்திய அரசுடன் பேசி எனது மகன் விடுதலை குறித்த நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

Source: The Hindu

