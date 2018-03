குரங்கணி மலை காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் உயிரிழப்பு: தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்

தேனி: குரங்கணி மலை காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி பல்தேவ் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், 10 பேர் எந்தவித காயமும் இன்றி தப்பியதாக தெரிவித்துள்ளார். இறந்தவர்களில் 6 பேர் சென்னை, 3 பேர் ஈரோட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Stuck in the mountains, nine fatal bushfires kurangani: theNI District Collector information

TheNI: stuck in a mountain wildfire kurangani 9 people have died in the theNI District Collector finally Pallavi baldev information