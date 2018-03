குரங்கணி மலை காட்டுத் தீயில் இதுவரை பலியானவர்கள் விவரம் …#TheniForestFire

தேனி: தேனி மாவட்ட குரங்கணி வனப்பகுதியில் நடந்த தீயில் சிக்கி உயிரிழந்த 9 பேர் யார் யார் என்ற விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. குரங்கணி மலை பகுதியில் மலையேற்ற பயிற்சிக்காக சென்ற 9 பேர் பலியாகிவிட்டனர். அவர்களுள் 6 பேர் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள், 3 பேர் ஈரோட்டை சேர்ந்தவர்கள். இறந்தவர்களின் விவரம்: சென்னையை சேர்ந்த அகிலா

பிரேமலதா

புனிதா

சுபா

அருண்

விபின் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஜயா

விவேக்

தமிழ்ச் செல்வி இவர்களுள் 6 பேர் பெண்கள், 3 பேர் ஆண்களாவர். இவர்களின் உடல்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

Source: OneIndia

English summary

Details of the victims so far in kurangani mountain forest fire … #TheniForestFire

TheNI district: theNI kurangani forest fires happened in nine casualties caught up in the details of anyone who appeared