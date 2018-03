தீக்காயமடைந்த 11 பேருக்கு மதுரையில் தீவிர சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது: சுகாதாரத்துறை செயலாளர்

தேனி: தீக்காயமடைந்த 11 பேருக்கு மதுரையில் தீவிர சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், இறந்தவர்களின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Burns 11 people in Madurai is being treated: the Health Department Secretary

