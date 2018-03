காடுகளை கொண்ட மலைப்பகுதிகளில் மலை ஏற்றம் என்பது சாகசமல்ல…விபரீதம் : தனியார் சுற்றுச் சூழல் அமைப்பு

போடி: தேனி மாவட்டம் போடியில் உள்ள குரங்கணி வனப்பகுதியில் உள்ள கொழுக்குமலையில் மலையேறும் பயிற்சிக்காக சென்னையில் இருந்து 24 பேரும், திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் இருந்து 12 பேரும் சென்றிருந்தனர். திடீரென ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயில் சிக்கி அவர்களில் 9 பேர் பலியாகிவிட்டனர். மீட்கப்பட்டுள்ளவர்களில் சிலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்நிலையில் இச்சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஓசை சுற்றுச் சூழல் அமைப்பின் தலைவரான காளிதாசன், மேற்குத் தொடர்ச்சி காடுகளில் மலை ஏறுவது என்பது சாகசமல்ல என்றார். இந்த குரங்கணி மலை ஏற்றத்தை கேரளம் மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள சில தனியார் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு காடுகள் குறித்து அடிப்படை அறிவில்லை என்பதையே இந்த துயர சம்பவம் உணர்த்துவதாக வேதனை தெரிவித்தார். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை என்பது அடர் வனம், விலங்குகள் நிறைந்த பகுதி என்பதை கவனத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றார். நம் நாட்டை பொறுத்த வரை காட்டை புரிந்துக்கொள்ள சோதனை முயற்சியாக வேண்டுமானால் மலை ஏற்றத்தை பயன்படுத்தலாமே தவிர்த்து சாசகசப் பயணமாக மாற்றி விட கூடாது என எச்சரிக்கிறார் இவர். வனவிலங்கு கணக்கெடுப்புக்கு போகும் தன்னார்வலர்களுக்கு கூட விசில், லைட்டர், டார்ச் உள்ளிட்டவற்றை கொடுத்து பாதுகாப்பாக தான் அனுப்புவார்கள். உள்ளூர் ஆட்களின் துணையின்றி காட்டுக்குள் பயணம் போவது என்பது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று என்றார். காடு என்பது வேறு ஒரு தனி உலகம். அது வேறு அனுபவம். குரங்கணி மலைக்கு சென்ற குழுக்களில் உள்ளூர் மக்கள் இருந்திருந்தால், இந்த விபரீதமே ஏற்பட்டிருக்காது. காட்டுத்தீ புகை வாசனைக் கொண்டே உள்ளூர் மக்கள் எச்சரித்திருப்பார்கள். உள்ளூர் வாசிகளுக்கு காட்டின் வழிகள் தெரிந்திருக்கும். எனவே அவர்கள் முழுமையாக உதவியிருப்பார்கள். இந்த துயர சம்பவத்திற்கு முழுக்க முழுக்க ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் அறியாமையும், அஜாக்கிரைதையுமே காரணம் என சாடினார்.

Source: Dinakaran

