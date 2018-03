கோடைக்கு முன்பே வறட்சி : கிருஷ்ணகிரியில் உணவு தேடி வெளிநாட்டு பறவைகள் முகாம்

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் கோடைக்கு முன்பே கடும் வறட்சி தாண்டவமாடுகிறது. இதனால், நீர்நிலைகள் காய்ந்து வரும் நிலையில் உணவு தேடி வெளிநாட்டு பறவைகள் முகாமிட்டு வருகின்றன. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பில், மூன்றில் ஒரு பங்கு வனப்பகுதியாக உள்ளது. இந்த வனப்பகுதியில் யானைகள், சிறுத்தைகள், மான்கள், காட்டுப்பன்றிகள் என பல்வேறு வன உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. தற்போது அதிகளவில் வெளிநாட்டு மற்றும் அரிய வகை பறவைகளும், இம்மாவட்டத்திற்கு வர துவங்கியுள்ளது. மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு பெய்த தொடர் மழையால் பெரும்பாலான ஏரிகள், குளம், குட்டைகள் நிரம்பின. சுமார் 10 ஆண்டுகள் வறண்டு கிடந்த ஏரிகளில் கூட தண்ணீர் தேங்கியது. தற்போது, கடும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. கடந்த ஒரு வாரமாக பெரும்பாலான பகுதியில் வெயிலின் அளவு 100 டிகிரியை தொட்டுள்ளது. இதனால், ஏரி மற்றும் குளம், குட்டைகளில் தண்ணீர் வேகமாக குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி அருகே தேவசமுத்திரம் ஏரி, ஆத்துகால்வாய் ஏரி உள்ளிட்ட ஏரிகளுக்கு பிளம்மிங்கோ, நத்தைக்கொத்தி, நாரைகள், நீர் வாத்து, நீர் கோழி, நீர்காகம், கருப்பு நிறம் கொண்ட பல்வேறு அரிய வகை பறவைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த பறவைகள் ஏரியில் உள்ள சிறிய வகை மீன்கள், நத்தைகள், பூச்சி, புழுக்களை சாப்பிட்டவாறு அருகில் உள்ள மரங்களில் தங்குகிறது. இதனிடையே இந்த பறவைகளை சில சமூக விரோதிகள் வேட்டையாட முயற்சிக்கின்றனர். எனவே, கிருஷ்ணகிரி பகுதிக்கு வரும் வெளிநாட்டு பறவைகள் மற்றும் அரிய வகை பறவைகளை சமூக விரோதிகளிடமிருந்து காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன உயிரின ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Even before the drought, summer: the birds forage at krishnagiri foreign camp

