ஆக்கிரமிப்பு, தூர்வாராததால் 20 ஆண்டுகளாக 3 ஏரிகள் நிரம்பாத அவலம்

திருக்கோவிலூர்: திருக்கோவிலூர் அடுத்த கூவனூர் கிராமத்தில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான சித்தேரி, பெரிய ஏரி, அனிப்பந்தாங்கல் ஏரி உள்ளது.

சுமார் 250ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள இந்த மூன்று ஏரிகளுக்கு அருகே உள்ள திருவரங்கம் பகுதியில் தென்பெண்ணை ஆற்றை ஒட்டியுள்ள வாய்க்கால் மூலம் தண்ணீர் சென்று இந்த மூன்று ஏரிகள் நிரம்பி அதன் மூலம் கூவனூர் கிராமத்தில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வந்தது. அதோடு இந்த ஏரிகள் நிரம்பும் பட்சத்தில் அந்த நிலத்தடிநீர் மட்டத்தை கொண்டு சுமார் 500ஏக்கர் பம்பு செட் மூலம் மறைமுகமாக பாசன வசதி பெற்று வந்தது. திருவரங்கம், சு.கள்ளிப்பாடி, மணலூர்பேட்டை வழியாக கூவனூர் கிராமத்தில் உள்ள மூன்று ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வரும் கால்வாய் அடைப்பினாலும், ஆக்கிரமிப்பினாலும், அங்கு 20ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மணலூர்பேட்டையில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் தரைப்பாலம் அமைக்கும் போதும் ஏற்பட்ட அடைப்பினாலும் இந்த வாய்க்கால் முற்றிலும் அடைபட்டு தண்ணீர் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக இந்த வாய்க்காலில் தண்ணீர் செல்லாததால் கூவனூர் கிராமத்தில் உள்ள மூன்று ஏரிகளுக்கும் தண்ணீர் செல்லவில்லை. இந்த ஏரிகள் மூலம் நேரடியாக பாசனம் பெற்று வந்த சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்களும், இருக்கும் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை கொண்டு மறைமுகமாக பாசனம் பெற்று வந்த சுமார் 500ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெற முடியாமல் கடந்த 20வருடங்களாக விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர். இரண்டு முறை சாத்தனூர் அணையில் இருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டும் பல ஏரிகள் நிரம்பிய நிலையில் இங்குள்ள மூன்று ஏரிகள் மட்டும் நிரம்பவில்லை. ஆகையால் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து தென்பென்ணை ஆற்றில்இருந்து கூவனூர் கிராமத்தில் உள்ள ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் செல்லும் வாய்க்காலில் உள்ள அடைப்புகளையும், ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றி ஏரிகளையும் தூர்வாரி தண்ணீர் செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

