மானாமதுரை பகுதியில் பாலைவனமாக மாறி வரும் வைகை ஆறு

மானாமதுரை: கழிவுநீர் கலப்பு, குப்பைகள், கட்டிட இடிபாடுகள், ஆக்கிரமிப்புகள், மணல் திருட்டு என்று ஒரு ஆற்றுக்கு என்னென்ன தீமைகளை செய்ய முடியுமோ, அவை அனைத்தும் வைகையாற்றுக்கு நிகழ்ந்து வருகிறது. இதை தடுக்க அரசும், அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். வைகை நதி, வருசநாடு மலையில் தொடங்கி தேனி மாவட்டம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு வழியாக திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் வழியாக கடலில் கலக்கும் வரை 258 கி.மீ. நீளமும், 7 ஆயிரத்து 31 சதுர கி.மீ. வடிநிலப்பரப்பையும் கொண்டது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பல்வேறு திசைகளில் இருந்து வரும் சிற்றோடைகள், மூல வைகை ஆற்றில் கலந்தாலும், பெரியாறு அணையில் இருந்து வரும் உபரி நீரே வைகை ஆற்றின் முக்கிய நீர்வரத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது. பல ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன ஆதாரமாகவும், தென் மாவட்டங்களில் வசிக்கும் 50 லட்சம் மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் இன்று மணல் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாலும், குப்பைகள், கழிவுநீர், சீமைக்கருவேல மரங்களால் ஆற்றின் தன்மையே மாறிவிட்டது. இதன் காரணமாக ஆற்றோரப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதலபாதாளத்துக்கு சென்றுவிட்டது. பொதுமக்கள் தண்ணீருக்காக மாதம் ரூ.3 ஆயிரம் வரை செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. தென் மாவட்ட மக்களின் தாகத்தை தீர்த்து, அவர்களின் உள்ளத்தையும், நிலத்தையும் குளிர்வித்து பசுமையாக வைத்திருந்த வைகை ஆறு, தற்போது முற்றிலும் வறண்டு பாலைவனம்போல் உயிரற்று கிடக்கிறது. மானாமதுரை பகுதியில் ரயில்வே பாலத்திற்கு அருகே புதிதாக போடப்பட்ட சிவகங்கை பைபாஸ் பாலப்பணிகளின் போது பாலம் கட்ட தேவையான எம்.சான்ட், கம்பிகள் உள்ளிட்ட கட்டுமானப்பொருட்கள் கொண்டு செல்ல சாலை வசதியில்லாததால் சோனையாகோயில் முதல் தல்லாகுளம் வைகை ஆற்றுப்பகுதி வரை தற்காலிக ரோடு அமைக்கப்பட்டு டிப்பர் லாரிகள் சென்று வந்தன. மேலும் பாலத்தில் பழைய கட்டுமானப்பணிகளில் தேங்கிய காங்கிரிட் கழிவுகள், மானாமதுரை நகரில் வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் பஸ்பாலத்தின் கீழ் தேங்கி கிடக்கிறது. பச்சை நிறத்தில் கிடக்கும் இந்த நீர் நிலத்தடி நீருடன் கலக்கும் அபாயம் நிலவுகிறது. இதனால் காற்று வீசும் நேரங்களில் துர்நாற்றம் அடிக்கிறது. இது குறித்து சமூக ஆர்வலர் சங்கரசுப்பிரமணியன் கூறுகையில், மானாமதுரை வைகை ஆற்றில் தான் ஓரளவுக்கு மணல் இருந்தது. ஆற்றில் விடப்படும் கழிவுநீர், குப்பைகள் போன்றவற்றால் தற்போது புதிதாக போடப்பட்ட சிவகங்கை பைபாஸ்ரோடு பாலத்தில் இருந்து தடுப்பணை வரை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து புதர் காடுகளாக காட்சியளிக்கிறது. ரயில்வே பாலம் கீழே காங்கிரிட் கழிவுகளை ஆற்றின் நீரோட்டம் கடுமையாக பாதிக்கும் அளவில் கொட்டப்பட்டுள்ளது. புதிய பஸ்பாலம் கீழே தேங்கியுள்ள கழிவுநீரால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. பல்வேறு அசுத்தங்களால் ஆறு தன்மையை இழந்து வருகிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் ஆற்றை சீரமைக்க வேண்டிய முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

Source: Dinakaran

