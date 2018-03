வனத்தில் அதிகரித்து வரும் வறட்சி : கரடி,காட்டெருமை,யானைகள் ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம்

குன்னூர்: குன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு கோடை சீசனுக்கு முன்னதாகவே கடும வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இதனால் நீராதார பகுதிகள் அனைத்து வற்ற துவங்கி உள்ளன. வனப்பகுதிகளில் போதிய உணவு இல்லாததால் வனவிலங்குகளும் குடிநீர் மற்றும் உணவு தேடி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு இடம் பெயர்ந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு 7 மணி அளவில் குன்னூர் அருகே உள்ள சேலாஸில் குப்பைக்குழி ஒன்றில் கரடி ஒன்று வீட்டுக்கழிவுகளை ருசித்து கொண்டிருந்தது. குப்பைக்குழியில் உணவு தேடிய கரடியை கண்டு பொதுமக்கள் பீதிஅடைந்தனர். கரடியை தெருநாய்கள் விரட்ட முயன்று தோற்றன. இதையடுத்து அப்பகுதி மக்கள் தீப்பந்தம் உதவியோடு அருகே உள்ள தேயிலை தோட்டத்திற்கு விரட்டி அடித்தனர். நேற்று காலை குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா அருகே உள்ள சாலையில் காட்டெருமை ஒன்று நடமாடியதால் வாகன ஓட்டிகளும், சுற்றுலா பயணிகளும் காலை நேரம் நடைபயணம் மேற்கொள்வோரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். சுமார் ஒரு மணிநேரத்திற்கும் மேலாக காட்டெருமை சாலையிலேயே உலா வந்ததால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்தும் பாதித்தது. பின்னர் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரிக்க துவங்கியதால் காட்டெருமை தாமாகவே வனத்திற்குள் சென்றது. இதே போல குன்னூர் மலைப்பாதையில் காட்டு யானைகள் தொடர்ந்து சுற்றி வருகிறது. பலாப்பழ சீசன் என்பதால், மலைப்பாதை மற்றும் மலைவழிப்பாதைகளில் தனித்தனி குழுவாக காட்டுயானைகள் முகாமிட்டுள்ளது. நேற்று இச்சி மரம் அருகே ரயில் தண்டவாளத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் ஒற்றை யானை சுற்றித்திரிந்தது. இதை கவனித்த ரயில்வே ஊழியர் ரயில் டிரைவருக்கு தகவல் கொடுத்தார். இதனால் கீழ்குரோ ரயில் நிலையத்தில் மலைரயில் நிறுத்தப்பட்டது. யானை வனத்திற்குள் சென்ற பின்னரே மீண்டும் மலை ரயில் இயக்கப்பட்டது. இதே போல வனவிலங்குகள் அடுத்தடுத்து நகர் பகுதி நோக்கி படையெடுத்து வருவதால் அனைத்து தரப்பினரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே வனத்துறையினர் குடிநீர் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு தேவையான செடி,கொடி போன்ற உணவு வகைகளை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தால் மட்டுமே வரும் நாட்களில் வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் புகுவதை தடுக்க முடியும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Increasing drought in the forest: bear, bison, elephants stormed into this superb town

