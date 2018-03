தேனி: குரங்கணி வனப்பகுதியில் மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்டு காட்டுத் தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் உடல் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேனி அரசு மருத்துவனைக்கு எடுத்து வரப்பட்டுள்ளது. தற்போது வந்திறங்கியுள்ள ஹெலிகாப்டரில் உயிரிழந்த 4 பேரின் உடல்கள் எடுத்து வரப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

A helicopter was brought in kurangani bushfires dead bodies

