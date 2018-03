தேனி: குரங்கணி மலைப்பகுதியில் நேற்று காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து 2வது நாளாக தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுவரையில் 9 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டது. இந்நிலையில் குரங்கணி காட்டுத்தீயில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Bodi kurangani near wildfire caught in rescue works perfect

TheNI: bushfires occurred yesterday at kurangani Hill. Continue to the 2nd day in an attempt to extinguish the forest fire