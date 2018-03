போடிமெட்டு மலையடிவாரத்தில் எம் சாண்டு தயாரிக்க மணல் திருட்டு அதிகரிப்பு

போடி: எம் சாண்டு மணல் தயாரிக்க போடி மெட்டு மலையடிவாரத்தில் தரை மற்றும் மண் திட்டுகளிலிருந்து மண்ணை அள்ளி கடத்தும் கும்பலின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இதைத்தடுக்காமல் அதிகாரிகள் வேடிக்கை பார்ப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இயற்கை வளத்தினைக் காக்கும் வகையில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதற்கும், ஆறு மற்றும் கண்மாய், மலையடிவாரப்பகுதிகளில் மணல் அள்ளுவதற்கு உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. அதனால் மணல் அள்ள முடியாததால், அதற்கு பதிலாக ‘எம் சாண்டு’ மணல் தயாரிப்பதற்கு பல இடங்களில் செயற்கை மணல் குவாரிகள் அமைத்தனர். விவசாயத்திற்கு பயன்படாத மண்ணை அள்ளி ‘எம் சாண்டு’ செயற்கை மணல் தயாரித்து வெளியில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இம்மணைலைக் கொண்டு சிமெண்ட் சேர்த்து பாலங்கள், வீடுகள் பலவிதமான கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதனால் எம் சாண்ட் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையில் தமிழக அரசு வளர்ச்சி பணிகளில் ஏராளமான கட்டுமானப் பணிகள் மணல் இல்லாமல் பாதியில் நிற்கிறது. அதனால் மணல் அள்ளுவதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தது. இதை விசாரித்த நீதிபதிகள் மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளுடன் மணல் அள்ள அனுமதி அளித்தது. இந்த நிலையில் ‘எம்சாண்டு’ மணல் தயாரிக்கும் குவாரிகளும் தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருந்து இயங்கி வருகிறது. அதற்காக ‘எம் சாண்டு’ மணல் தயாரிப்பதற்காக பல இடங்களில் மணலை டிராக்டர்களில் திருடி வருகின்றனர். போடி மலையவாரப்பகுதிகளில் முந்தல், ஆண்டி ஓடை, மங்களக்கோம்பை, கூலிங்காறு, கரட்டுப்பட்டி, பொட்டிபுரம், ராமகிருஷ்ணாபுரம் போன்ற பல இடங்களில் அன்றாடம் மண் கடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த மண்ணை தொழிற்சாலைகளில் கொண்டு சென்று உடைத்து ‘எம் சாண்டு’ மணலாக மாற்றி வெளியில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து லாபம் ஈட்டி வருகின்றனர். ‘எம் சாண்டுக்காக’ மணல் கடத்தப்படுவது தெரிந்தும் அதிகாரிகள் தடுத்து நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளனர் என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். தரையில் மட்டுமின்றி மணல் திட்டுகளிலிருந்து மண் திருடினாலும் மழைநேரங்களில் வருகின்ற தண்ணீர் தரையில் தேங்கி நிலத்தடி நீர் உயர்வதற்கு வழி கிடைக்காமல் வீணாகி விடும் என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த பலர் இந்த மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதால், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இயற்கை வளத்தை சூறையாடுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் நிலத்தடி நீராதாரத்தை காக்க முடியும். இதனால் விவசாயம், குடிநீர் பாதுகாக்கப்படும். தேனி மாவட்டத்திற்கு புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள கலெக்டர், போடி பகுதியில் நடக்கும் இந்த மணல் கொள்ளையைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Bodime in the foothills of our increase in bomb dead sand theft

The preparation of our Bodi: die found sand at the foot of the ground and Bodi Mettu soil soil patches from Alli Kat