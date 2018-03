தொலைபேசியில் மிரட்டல் : மக்களவையில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே புகார்

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவைத் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன் கார்கே, தனக்கு தொலைபேசியில் மிரட்டல்கள் வருவதாக தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்ததாவது:

இப்பிரச்சனையை நான் மக்களவை சபாயநகர் சுமித்ரா மகாஜன் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோரிடம் கொண்டுசென்றுள்ளேன். இந்த தொலைபேசி மிரட்டல் தொடர்பாக புதுடெல்லியில் உள்ள துக்ளக் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளேன்”

எனினும், காங்கிரஸ் தலைவர் தனக்கு வந்த அச்சுறுத்தல்களின் தன்மையைப் பற்றி விரிவாக பேசவில்லை.

”வெறும் வம்பாகி, விசாரணை மேற்கொள்ள இடையூறாய் அமைந்துவிடும் என்பதாலேயே நான் இதுகுறித்து விரிவாகப் பேசுவதைத் தவிர்த்துவிட்டேன். மேலும் இதை நான் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக சொல்கிறேன் என மக்கள் தவறாகப் புரிந்துகொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படும் என்னை பேசவிடாமல் செய்யவும், நான் செயல்படுவதை நிறுத்தவும்தான் சிலர் இப்படிப்பட்ட வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார்கள் என்பது மக்களுக்குத் தெரியும்.

என்னுடைய ஆறு வயதில் எங்கள் வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் என் பெற்றோர்களும் உறவினர்களும் கொல்லப்பட்டபோதே நானும் இறந்திருக்க வேண்டியது. தற்போது என் வயது 76. எனவே, கூடுதலாகக் கிடைத்த 70 ஆண்டுகளும் எனக்கு போனஸ் என்பதை அவர்கள் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்” என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

லோக்பால் அமைப்பின் தேர்வுக் குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க சிறப்பு அழைப்பாளராக மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

ஊழல் கண்காணிப்பு அமைப்பான லோக்பாலுக்கு உறுப்பினர்களைத் தேர்வு செய்யும் முக்கியமான பணியில் எதிர்க்கட்சிகள் இடம் பெற வேண்டும். ஆனால், என்னையும், எனது கட்சியையும், ஒட்டுமொத்த எதிர்க்கட்சிகளையும் சிறப்பு அழைப்பாளர் என்ற ரீதியில் மத்திய அரசு அழைத்து இருப்பது, ஒட்டுமொத்த எதிர்க்கட்சிகளை நிராகரிக்கும் நடவடிக்கையாகும் என்று அந்த அழைப்பை அவர் நிராகரித்து பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது.

