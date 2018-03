திருமணமான 100-வது நாளை கொண்டாடச் சென்று காட்டுத்தீக்கு இரையாகிய புதுமணத் தம்பதி

தேனி: தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உள்ள குரங்கிணி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இவர்களில் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த புதுமணத் தம்பதியினரும் அடங்குவர். துபாயில் வேலை செய்து வந்த விவேக், ஈரோடு கவுந்தம்பாடியை சேர்ந்தவர். விவேக்கிற்கும் கோபிச்செட்டிபாளையத்தில் கல்லூரி விரிவுரையாளராக பணி செய்து வந்த திவ்யாவிற்கும் கடந்தாண்டு நவம்பர் மாதம் திருமணம் ஆகியுள்ளது. திருமணமாகி 100 நாட்கள் நிறைவடைந்ததை கொண்டாடும் விதமாக அத்தம்பதியினர் குரங்கிணி மலைப்பகுதிக்கு டிரெக்கிங் சென்றுள்ளனர். கடந்த மார்ச் 9-ம் தேதி கொழுக்குமலை வனப்பகுதிக்கு சென்றுள்ளனர். அந்த மலைப்பகுதியில் இரு தினங்கள் தங்கியிருந்த அவர்கள் நேற்று காலை மீண்டும் குரங்கிணி பகுதிக்கு திரும்பும் பொழுது திடீரென ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். இவர்களுடன் சென்ற நண்பர் தமிழ்ச்செல்வனும் தீயில் கருகி பலியாகினர்.

Source: Dinakaran

English summary

