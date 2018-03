பராமரிப்பு இல்லாததால் வறண்டு வரும் நீர்நிலைகளால் விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம்

ராமநாதபுரம்: மாவட்டத்தை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் பராமரிப்பு இல்லாமல் வறண்டு வரும் கண்மாய்கள், ஊரணிகளால் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவாகி வருகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள பெரிய, சிறிய கண்மாய்கள், ஊரணிகள், போன்றவை விவசாயிகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பரமக்குடியை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் 250க்கும் மேற்பட்ட பெரிய பாசன கண்மாய்களும், 300க்கும் அதிகமாக சிறுபாசன கண்மாய்களும், 25க்கும் அதிகமாக நேர்த்தி கடனுக்காக பக்தர்கள் பயன்படுத்தும் கோயில் குளங்களும் உள்ளன. பாசன கண்மாய்களை பொதுப்பணி துறையினரும், சிறிய கண்மாய்கள், ஊரணிகளை ஊராட்சி நிர்வாகமும் பராமரித்து வருகின்றனர். பொதுப்பணி துறை பராமரிப்பில் உள்ள ஒரு சில கண்மாய்களும், கிராம பகுதிகளில் உள்ள சிறிய கண்மாய்கள், குளங்கள் போன்றவை தூர் வாரப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் பெரிய பாசன கண்மாய்கள் கடந்த 5 வருடங்களுக்கு மேலாக தூர் வாரப்படாமல் உள்ளது. ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறிய கண்மாய்களும் 75 சதவிகிதம் பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் மழை காலங்களில் போதுமான மழைநீரை சேகரித்து வைக்க முடியவில்லை. இதுதவிர பல குளங்களில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால் சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீரும் பயனில்லாமல் வீணாகி வருகிறது.‘மாவட்டத்தில் உள்ள பார்த்திபனூரில் காவல்காரன் ஊரணி, எஸ்.காவனூரில் உள்ள பெரிய ஊரணி, முதலூர் கிராமத்தில் உள்ள ஊரணி, பாண்டிகண்மாய் போன்றவைகள் பராமரிப்பு இல்லாததால் கரைகள் உடைந்து கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதுபோன்று பராமரிப்பு இல்லாத நிலையில் பயனற்று கிடக்கும் கண்மாய்கள், ஊரணிகள், குளங்களை தூர் வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இப்பகுதி விவசாயிகள் பலர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதுகுறித்து வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்க பொதுச்செயலாளர் மதுரைவீரன் கூறுகையில், மழை காலத்தில் கண்மாய்கள், ஊரணிகளை நாங்கள் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துவோம். தற்போது பல பெரிய கண்மாய்கள், குளங்கள் பராமரிப்பு இல்லாததால் கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்துள்ள நிலையில் பயனற்று கிடக்கின்றன. இதனால் மழை காலங்களில் தண்ணீரை சேமித்து வைக்க முடியவில்லை. விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. இப்பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளை தூர்வார மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாயில் கருவே மரங்கள் அகற்றும் பணி நடந்துள்ளது. இருப்பினும் பாண்டி கண்மாயில் கருவேல மரங்கள் வெட்டப்படாமல் உள்ளது என கூறினார்.

Source: Dinakaran

