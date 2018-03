கரையை உடைத்து உத்தமுத்து கால்வாயில் தண்ணீர் திருட்டு

கம்பம்: பெரியாறு அணையிலிருந்து விவசாய காலங்களில் சுருளிப்பட்டி முல்லைப்பெரியாறு தொட்டமந்துறை பகுதியிலிருந்து உத்தமுத்து கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இக்கால்வாய் தண்ணீர் உத்தமபாளையம், உ.அம்பாசமுத்திரம், உ.அம்மாபட்டி உள்ளிட்ட ஊர்களில் உள்ள சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாயத்திற்கு பயன்படுகிறது. கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் கடந்த பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் வறட்சி நிலவி வருகிறது. மழை இல்லாததால் இந்த ஆண்டு பெரியாறு அணையில் நீர்மட்டமும் குறைந்து இரண்டாம் போகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 113.40 அடியாக குறைந்துள்ளதால், தண்ணீர் பற்றாக்குறையின் காராணமாக குடிநீருக்காக மட்டும் வினாடிக்கு 100 கனஅடி தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சுருளிப்படி முல்லைப்பெரியாறிலிருந்து உத்தமுத்து கால்வாய் மதகு வழியாக வெளியேறும் தண்ணீரை, பொதுப்பணித்துறையினர் அமைத்துள்ள தற்காலிக மண் தடுப்பு கரையை விஷமிகள் சிலர் உடைத்து வாய்க்கால் வழியாக ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களுக்கு தண்ணீரை கொண்டு செல்கின்றனர். மேலும் வாய்க்கால் வழியாக செல்லும் இந்த தண்ணீரை கரையோரத்தில் சிலர் மோட்டார்களை பயன்படுத்தியும் விவசாய நிலங்களுக்கு திருடி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில்,தண்ணீர் பற்றாக்குறையின் காராணமாக தற்போது குடிநீருக்காக மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் உத்தமுத்து கால்வாய் மதகை உயர்த்தி கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் கொண்டு செல்கின்றனர். குடிநீர் திருட்டுத்தனமாக விவசாயத்துக்கு எடுக்கப்படுவதால் விரைவில் குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது’ என்றனர். பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், உத்தமுத்து கால்வாய் மடைவழியாக கசிவுநீர் செல்கிறது. இந்த தண்ணீரும் வாய்க்கால்வழி செல்லக்கூடாது என்பதற்காக கால்வாயில் தற்காலிக மண் தடுப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளோம். அதை யாரோ விஷமிகள் உடைத்து தண்ணீரை கொண்டு சென்றுள்ளனர். கரைதான் அமைக்க முடியும், காவலுக்கு ஆள் இருக்க முடியுமா? இதுகுறித்து கம்பம் தெற்கு காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளோம். போலீசார்தான் கரையை உடைக்கும் விஷமிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

