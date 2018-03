உயிருக்கே உலைவைத்த ஊஞ்சல் விளையாட்டு: கழுத்தைச் சுற்றி கயிறு இறுக்கியதால் சிறுமி உயிரிழப்பு

வீட்டில் ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டிருந்த சிறுமியை ஊஞ்சல் கயிறு கழுத்தை இறுக்கியதால் உயிரிழந்த சம்பவம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக்கில் நடந்துள்ளது.

இதுகுறித்து காவல்துறை தெரிவித்ததாவது:

தீதிக்ஷா கிரண் ராவுல் எனும் 10 வயது சிறுமி நாசில் அருகே உள்ள அம்பாட் எனும் ஊரில், நேற்று தனது வீட்டில் கட்டப்பட்டிருந்த ஊஞ்சல் கயிற்றில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அந்தக் கயிறு அவரது கழுத்தைச் சுற்றி இறுக்கியது.

சற்று நேரத்தில் தீதிக்ஷாவின் தந்தை அச்சிறுமியை நாசிக் அரசு மருத்துவ மனைக்கு கொண்டுசென்றார். அங்கு மருத்துவர்கள் தீதிக்ஷா மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்துவிட்டதை உறுதி செய்தனர்.

இச்சிறுமியின் உயிரிழப்பை அம்பாட் காவல்நிலையம், ‘இது ஒரு தற்செயலான மரணம்’ என பதிவு செய்தது. மேலும் குழந்தைகள் விளையாடும்போது பெற்றோர்கள் எப்போதும் அவர்களிடம் ஒரு கண் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று போலீஸார் வலியுறுத்தினர்.

இவ்வாறு காவல்துறை தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Source: The Hindu

