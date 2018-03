அனுமதியின்றி மலையேற்றம் சென்றால் கடும் நடவடிக்கை – முதலமைச்சர் எச்சரிக்கை

வருங்காலத்தில் அனுமதியின்றி மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

தேனி மாவட்டம் போடி அருகே, குரங்கணி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ விபத்தில், மலையேற்றப் பயிற்சிக்காகவும், சுற்றுலாக்காகவும் சென்ற மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிக்கினர். இதில், சென்னையை சேர்ந்த 6 பேரும், ஈரோட்டை சேர்ந்த 3 பேரும் உயிரிழந்ததாக தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி பல்தேவ் அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், சேலத்தில் இன்று (திங்கள் கிழமை) நிகழ்ச்சியொன்றில் கலந்துகொண்ட பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி,

“குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு சென்னை மற்றும் ஈரோட்டை சேர்ந்த 36 பேர் சென்றிருந்தனர். அங்கு ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் 9 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காயமடைந்த 17 பேர் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இன்று மாலை நான் மதுரைக்கு சென்று அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்க உள்ளேன்

குரங்கனி மலைப்பகுதியில் தீ பரவ என்ன காரணம் என்பது குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அங்கு வனத்துறையின் அனுமதியின்றி மலையேற்ற பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர். அனுமதி பெற்றுதான் மலையேற்றம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற விதிமுறை இருக்கிறது. அனுமதி பெறாமல் சென்றால் எப்படி பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும்? வருங்காலத்தில் இத்தகைய நிபந்தனைகளை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தீயணைப்பு துறை, வருவாய் துறை, வனத்துறை ஆகிய மூன்று துறையினரும் போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்றார்.

