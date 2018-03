குரங்கணி தீ விபத்து குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் : முதல்வர் பழனிச்சாமி

சேலம்: குரங்கணி காட்டுத்தீ விபத்தில் இறந்தவர்கள் குடும்பத்துக்கு நிதியுதவி வழங்குவது பற்றி அரசு பரிசீலிக்கும் என முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேட்டியளித்துள்ளார். முறையான அனுமதியும், பயிற்சியும் இல்லாமல் மலையேற்றத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். முறையான பயிற்சி இல்லாமல் மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்டதே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். கோடைக்காலத்தில் காட்டுத்தீ ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், மலையேற அனுமதிப்பதில்லை என்றும் கூறியுள்ளார். பயிற்சி பெறாமல் மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளார். மலைப்பகுதியில் தீப்பிடித்தால் அணைப்பது கடினமான செயல் என்று முதல்வர் கூறியுள்ளார். வனத்துறை அனுமதியுடன் டிரக்கிங் சென்றால் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். தீவிபத்து குறித்து உரிய விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படும் முதல்வர் உறுதியளித்துள்ளார். குரங்கிணி தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்து மதுரையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூற முதல்வர் மாலையில் மதுரை செல்கிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

Enquiry about kurangani fires will be conducted: cm palanisamy

Salem: people who died in bushfires kurangani accident to provide financial assistance to the families of the Government parisiliku