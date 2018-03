மலையேற்றம் சென்றவர்கள் வனத்துறையினரிடம் அனுமதி பெறவில்லை : அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

தேனி: தீவிபத்தில் காயமடைந்து தேனி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை நேரில் சந்தித்து துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஆகியோர் ஆறுதல் கூறினர். இதன தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், மலையேற்றம் சென்றவர்கள் வனத்துறையின் அனுமதி பெறாமல் குரங்கணி வனப்பகுதிக்கு சென்றுள்ளதாக கூறியுள்ளார். உரிய அனுமதி பெற்ற பிறகே அவர்கள் சென்றிருக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Went hiking needs permission: Minister Dindigul Srinivasan

