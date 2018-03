தேனி : குரங்கணி பகுதியில் 39பேரை மலையேற்றத்திற்கு அழைத்துச்சென்ற சுற்றுலா வழிகாட்டி ராஜேஷ் வனத்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். வனப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக ராஜேஷிடம் வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Hiking guides ushered Rajesh arrested.

