மகளிர் தினத்தை ஒட்டி இரண்டு நாள் ட்ரெக்கிங்: அழைத்துச்சென்ற பெண் நிர்வாகியும் மருத்துவமனையில் அனுமதி

தேனி குரங்கணி பகுதியில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்கள் பலரும் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் என்ற சோகத்தினூடே, அவர்கள் மகளிர் தினத்தை ஒட்டி ட்ரெக்கிங் சென்றுள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது.

ட்ரெக்கிங் அழைத்துச் செல்ல பல வழிமுறைகளை தனியார் நிறுவனங்கள் செய்து வருகின்றனர். சென்னையிலும் இது போன்ற நிறுவனங்கள் பிரசித்தம். ஐடி ஊழியர்கள், ஆர்வமிக்க இளைஞர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள்தான் இவர்கள் இலக்கு.

இயற்கையைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வமும், ஒருவகையான வித்யாசமான அனுபவத்துக்காகவும் அவர்கள் இதில் ஈடுபடுகின்றனர். சென்னையில் இதற்காக தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளன.

இதில் சென்னை டிரக்கிங் கிளப் பிரபலமானது. தற்போது சென்னையிலிருந்து தேனிக்கு சென்று காட்டுத்தீயில் சிக்கியவர்களில் பெரும்பாலானோர் இந்த கிளப் மூலம் சென்றவர்களே. கடந்த மார்ச் 8 மகளிர் தினத்தை ஒட்டி ட்ரெக்கிங் கிளப் சார்பில் இரண்டு நாட்கள் மார்ச் 10 மற்றும் 11 தேதிகளில் செல்வது என விளம்பரப்படுத்தியுள்ளனர்.

அந்த விளம்பரத்தில் பெண்கள் தின ஸ்பெஷல் ட்ரெக் என்று போடப்பட்டு மார்ச் 10 அதிகாலை 5 மணி முதல் மார்ச் 11 இரவு 9 மணி வரை என்று விளம்பரப்படுத்தியுள்ளனர்.

இடம் தமிழ்நாடு கேரளா எல்லையில் கொலுகுமலை என்று போட்டுள்ளனர். இந்த இடத்திற்குத்தான் அவர்கள் சென்றுவிட்டு திரும்பினர்.

மேலும் மொத்த பங்கேற்பாளர்கள் 20 பேருக்கு மேல் இருந்துள்ளனர். மார்ச் 9 அன்று சென்னையிலிருந்து கிளம்பி மாலையில் போடிக்கு செல்வது என்றும் 12-ம் தேதி காலை சென்னை திரும்புவது என்றும் திட்டம். மற்ற விவரங்கள் பங்கேற்பவர்களிடம் மட்டுமே சொல்லப்படும் என்றும் விளம்பரத்தில் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

செலவு தோராயமாக ரூ.1500 மற்றும் பயணச்செலவு தனி என்று போட்டுள்ளனர். இது தவிர யார் இதை ஒருங்கிணைப்பது என்று போட்டு அதில் திவ்யா ட்வீட்டி, நிஷா தமிழொலி என்றும் போட்டுள்ளனர்.

தேவையான பொருட்கள் எனப் பட்டியலிட்டு, நடப்பதற்கான நல்ல ஷூ மற்றும் ஒரு ஜோடி செருப்புகள் மற்ற பொருட்கள் என்று போட்டுள்ளனர்.

இதில் ட்ரெக்கிங் செல்பவர்களுக்கு பயிற்சி, அவர்களது உடல் நிலையை சோதிப்பது, அவர்களுக்கு குறைந்த அளவு பயிற்சி அளிப்பது, எப்படி நடந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பயிற்சி அளிப்பது போன்றவற்றை இரண்டு நாள் பயிற்சியாக அளிப்போம் என்று அவர்கள் இணைய பக்கத்தில் போட்டிருந்தாலும், பாலவாக்கத்தில் உள்ள அவர்கள் அலுவலகம் கடந்த 3 நாட்களாக பூட்டியே கிடப்பதாக அங்குள்ளவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஆன்லைன் மூலமாகவே அனைவரையும் பதிவு செய்து ஓரிடத்தில் ஒன்றுகூட்டி அழைத்துச்செல்லும் ஏற்பாடு மட்டுமே செய்து வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர். இதன் மூலம் பாதுகாப்பற்ற, பயிற்சியற்ற முறையில் அழைத்துச்சென்றுள்ளதாக தெரிகிறது.

ஒருங்கிணைத்து அழைத்துச்சென்ற நிஷா தமிழொலியும் காட்டுத்தீயில் சிக்கினார். அவர் 90 சதவீத தீக்காயத்துடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மதுரை அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதனிடையே இந்த நிறுவனத்தை நடத்தும் பீட்டர் என்பவரும், ட்ரெக்கிங் நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திவ்யா எங்கிருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை.

