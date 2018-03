பீட்டர் வேன் கெய்ட் யார்? – சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப் தொடரும் சர்ச்சையும் விதிமீறலும்

தேனி குரங்கணி மலைப் பகுதியில் மலையேற்ற சாகசத்திற்காக சென்றவர்கள் தீ விபத்தில் சிக்கிக் கொண்ட நிலையில் இந்தப் பயணத்தை ஏற்பாடு செய்த சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப்பும், அதை நிறுவிய பீட்டர் வேன் கெய்ட்டும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளனர்.

மலையேற்றத்தை சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப் (Chennai Trekking club) ஏற்பாடு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை நிறுவியவர் பீட்டர் வேன் கெய்ட். பெல்ஜியத்தை சேர்ந்த இவர் 17 ஆண்டுகளாக சென்னையில் வசித்து வருகிறார். மலையேற்றம் மட்டும் இவர் தனது இலக்காக கொள்ளவில்லை. வார இறுதி நாட்களிலும், காலை நேரங்களிலும் ஏராளமானவர்களை ஒருங்கிணைத்து சமூகப் பணிகளையும் மேற்கொண்டு வந்துள்ளார்.

சாலைகளை சுத்தம் செய்வது, குப்பைகள் அள்ளுவது, ஆதரவற்றோர்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் என பல தரப்பிலும் இவரது பணி பரவியது. சுத்தமான இந்திய இயக்கம் தொடங்க, பிறகு பல தன்னார்வ அமைப்புகள் ஒருங்கிணைத்து வரும் சமூக பணிகளிலும் இவர் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளார்.

சென்னை மழை வெள்ளம் மற்றும் கடலூர் புயல் நேரத்திலும் பலரை இணைத்து மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை பீட்டர் செய்துள்ளார். அவருடன் இதுபோன்ற சமூகப் பணிகளை செய்வதற்கென பெரிய சமூக குழுக்களும், இளைஞர் வட்டாரங்களும் உள்ளன. ஆனால் பீட்டரைச் சுற்றி சர்ச்சைகளுக்கும் குறைவில்லை. குழுக்களை இணைப்பது, பணம் திரட்டுவது, அரசு அனுமதி இன்றி தன்னிச்சையாக செயல்படுவது என பல சர்ச்சைகளும் அவரைச் சுற்றிச் சுழல்கின்றன.

அதில் ஒன்று சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப். மலையேற்ற ஆர்வலர்களை ஒன்றிணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப் தற்போது சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது. தேனி மாவட்டம், போடி அருகே குரங்கணி மலைப் பகுதியில் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு சென்ற கல்லூரி மாணவிகள், மற்றும் இளைஞர்களை ஒன்றிணைத்துச் சென்றது சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப். இந்த அமைப்பின் முன்னணி நிர்வாகிகள் இருவர் இதற்கான ஏற்பாட்டை செய்துள்ளனர்.

அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள், மலையேறுவதற்காக இளைஞர்களை அழைத்து செல்லும்போது முறையான அனுமதி பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் உறுதி செய்துள்ளார். அதுபோலவே முறையான பயிற்சி எதுவும் இல்லாமல் அழைத்து செல்லப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஐடி துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் என சாகச ஆசையில் உள்ளவர்கள் பெரும்பாலும் இந்த அமைப்பின் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனர். ஆனால் அதற்கு பதிவு செய்வது, அரசு அனுமதி பெறுவது, மலையேற்றம் தொடர்பான பாதுகாப்பு என எந்த விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுவது இல்லை என்ற புகார் கூறப்படுகிறது.

விருப்பத்தின் பேரில் செல்பவர்கள் என்றாலும் அதனை முறையாக செய்ய வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பு. இமயமலை உட்பட நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் செயல்படும் மலையேற்ற குழுவினர் பின்பற்றும் வழிமுறைகளும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது.

தமிழகத்தில் மலையேற்ற ஆர்வலர்களும், அமைப்புகளும் அறிவியல் பூர்வமான இதுபோன்ற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும், உரிய விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்கின்றனர் மலையேற்றப் பயிற்சியாளர்கள். அதை விடுத்து வாரம் முழுவதும் உழைத்துக் களைத்த பின், வார இறுதி நாட்களில் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடவும், சாகசங்களை மேற்கொள்ளும் பயணம் மலையேற்ற பயணமாக இருக்காது எனவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Baines, Peter van? -Chennai trekking Club and continuing controversy and violation

Hiking in the hills, theNI kurangani went for adventures in a fire caught in a State of imposingwhat possible chance