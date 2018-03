சோகத்தில் முடிந்த சாகசம்: விதிகள் மீறப்பட்டதா?: குரங்கணி துயரத்துக்கு யார் பொறுப்பு?

எந்திர வாழ்க்கையில் பழகிப்போன மனிதன், தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளவும், புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்திக்கொள்ளவும் சுற்றுலா, உறவினர் வீடுகளுக்கு செல்வதுதான் பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிறது.

ஆனால், நாகரிக உலகில் சாகசப் பயணம் என்ற பெயரில் மலை ஏற்றத்தை இளம் வயதினரும், மேல்தட்டு வர்க்கத்தினரும் விரும்புகின்றனர். ஆனால், இந்த சாகசப் பயணம் விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடந்து இருந்தால், யாருக்கும் எந்தவிதமான பிரச்சினையும் இருக்காது. ஆனால், அது விதிவிலக்காக அமையும் போதுதான் விபத்துகளும், அசம்பாவிதங்களும், விரும்பத்தகாத சம்பவங்களும் நடக்கின்றன.

அப்படித்தான் தேனி மாவட்டம், போடி அருகே குரங்கணி மலைப்பகுதியில் நடந்த சோகமாகும். மலைஏற்ற சாகசப் பயணத்துக்காக சென்ற 36 பேர் கொண்ட குழுவுக்குதான் அந்த விபரீதம் நடந்துள்ளது.

சென்னையில் இருந்து 24 பேரும், திருப்பூர், ஈரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த12 பேர் என மொத்தம் 36 பேர் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் மலை ஏற்றத்துக்கு கடந்த 10-ம் தேதி சென்றனர். அவர்கள் குரங்கணிக்கு அருகே இருக்கும் டாப் ஸ்டேஷன் எஸ்டேட் பகுதியில் தங்கிவிட்டு, தமிழகம், கேரள எல்லையில் இருக்கும் கொழுக்கு மலைக்கு மலைஏற்றம் சென்று இருக்கிறார்கள்.

மலைஏற்றம் சென்றுவிட்டு மீண்டும் மலை இறங்கும் போதுதான் காட்டுத் தீயில் சிக்கி 9 பேர் பலியாகினர். இதில். 27 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

மலை ஏற்றம் என்பது சாகசப் பயணம் மட்டும் அல்ல, ஒரு புதுவிதமான சூழலுக்கு நாம் நம்மை உட்படுத்திக் கொள்வதற்காகச் செல்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

காடுகள் என்பது ஒரு புதிய உலகம். மனிதர்கள் வாழும் உலகத்தை விட விலங்குகள், பறவைகள், இயற்கை வாசம் செய்யும் இடம், முற்றிலும் வித்தியாசமானது. இயற்கையின் வல்லாட்சியும், ஆதிக்கமும் நிறைந்த பகுதி. அதனுள் நம்முடைய பயணம் என்பது சாலையில் வாகனம் ஓட்டும்போது இருக்கும் கவனத்தைக் காட்டிலும் கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது மிகவும் முக்கியம்.

காடுகளில் அவ்வப்போது எழும் சிறு சத்தம், சிறு சலசலப்பு, மேகக்கூட்டம், வெயில், மழை, காற்று, காட்டாற்று பாதை, காட்டுத்தீ என அனைத்தையும் மிகுந்த விழிப்புடன் கண்காணித்துதான் சாகசப் பயணம் செல்வோர் செல்ல வேண்டும்.

நகரத்து வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து பழகிய மக்களுக்கு காடுகளில் இருக்கும் சூழல், முற்றிலும் வித்தியாசமானதாகவும், உள்ளக் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தாலும் அங்குள்ள சிறு பூச்சி, வண்டுகள் கூட நமது சாகசப் பயணத்தை கசப்பில் முடித்துவிடும்.

அதிலும் குறிப்பாக கோடை காலத்தில் மரங்கள் நிறைந்த அடர் வனப்பகுதிகள், காட்டுப்புற்கள் நிறைந்த பகுதியில் சாகசப் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது, காட்டுத்தீ பரவும் வாய்ப்புகளைக் கண்டறிந்து செல்வது மிகவும் அவசியம்.

ஆனால், குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு சாகசப் பயணம் மேற்கொண்ட 36 பேருக்கும் இது குறித்த தெளிவான புரிதல் இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்களின் பயணம் சோகத்தில் முடிந்து இருக்கிறது.

மலை ஏற்றத்துக்கு இந்த 36 பேரையும் அழைத்துச் சென்ற நிறுவனம் பல்வறு விதிமுறைகளை முறைப்படி பின்பற்றி இருந்தால், விலைமதிக்க முடியாத மனித உயிர்களைப் பலிகொடுத்திருக்க வேண்டியது இல்லை.

ஒவ்வொரு விபத்துக்குப் பின்புதான் பல்வேறு விதமான கேள்விகளும், படிப்பினைகளும் நம்முன் எழுகின்றன. அதிலும், குறிப்பாக மலை ஏற்றத்துக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள், விதிகள் இருக்கின்ற சூழலில் அதை முறையாக பின்பற்றினார்களா?, அதிகாரிகள் முறையாக அனுமதி கொடுத்தார்களா?, அல்லது மெத்தனமாக செயல்பட்டார்களா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

முதலில் குரங்கணி மலைப்பகுதிக்கு மேல் இருக்கும் கொழுக்குமலை பகுதி என்பது இரு வகையானதாகும். அதாவது பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி மற்றும் சாதாரண வனப்பகுதி என இருபிரிவுகளும் இதில் இருக்கின்றது.

இதில் எச்.பி.ஆக்ட்(hpact) என்ற பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் செல்வதற்கு வனத்துறையைத் தவிர யாருக்கும் அனுமதி இல்லை. அப்படி இருக்கும் போது, இந்த மலை ஏற்ற குழுவினர் எப்படி அங்கு சென்றார்கள்?

மலை ஏற்றத்துக்கு முன், தேனி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முறைப்படி அனுமதி பெற்றார்களா? , மலை ஏற்றம் நடந்த பகுதி கேரள மாநில வனப்பகுதிக்குள்ளும் வருகிறது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாநில வனத்துறையினரிடம் அனுமதி பெற்றார்களா? என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன.

மேலும், ஒருவேளை தேனி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அனுமதி விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்து இருந்தால் ஒரு சில நடைமுறைகள் முறைப்படி பினபற்று அனுமதி கொடுத்திருக்க இருக்க வேண்டும். அதன்படி, ஆட்சியர் அந்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்து, அந்த விண்ணப்பத்தை தேனி மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரிக்கு (டிஎப்ஓ) அனுப்புவார்.

மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி அதை முறையாக பரிசீலித்து, ஆய்வு செய்து, மலை ஏற்றம் செல்பவர்கள் வயது, உடல்நிலை, அனுபவம் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்வார்.

மேலும், தற்போது மலைப்பகுதியின் நிலை, காலநிலை ஆகியவற்றையும் ஆய்வு செய்து அனைத்தும் ஏற்றதாக இருந்தால் மட்டுமே மாவட்ட வனஅதிகாரி அனுமதி அளிப்பார்.

ஏற்கெனவே கடந்த ஒரு வாரமாக குரங்கனி கொழுக்கு மலை, அகமலை பகுதிகளில் காட்டுத்தீ எரிந்து கொண்டு இருக்கும் போது, எப்படி மலை ஏற்றம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டு இருக்கும்? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

ஒருவேளை அவர் அனுமதி அளித்திருந்தால், அதன்பின், அந்த விண்ணப்பம் போடி வனச்சரக அதிகாரிக்கு சென்று இருக்கும். காட்டுத்தீ குறித்து அவர் ஏதும் அறியவில்லையா?

அவர் அந்த விண்ணப்பத்தை வனச்சரக அதிகாரி தீர ஆய்வு செய்து இருக்க வேண்டும். எந்த வனப்பகுதிக்குள் மலை ஏற்றம் செல்கிறார்களோ அந்தப் பகுதிக்கு இரு அனுபவம் நிறைந்த வனக்காப்பாளர்களை அந்தக் குழுவுக்கு துணையாக அனுப்பி இருக்க வேண்டும். எந்த ஒரு வனப்பகுதிக்குள் செல்லும் போதும், அந்தப் பகுதியைப் பற்றி நன்கு அறிந்த உள்ளூர் மக்களின் துணை என்பது அவசியமாகும். ஆதலால், அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த இருவரை துணைக்கு அனுப்பிவைப்பார்கள். இவை அனைத்தும் முறைப்படி பின்பற்றி இருக்க வேண்டும்.

ஆனால், கடந்த ஒரு வாரமாக கொழுக்கு மலை, குரங்கணி, அகமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டுத்தீ மாலை நேரங்களில் எரிந்து வரும் நிலையில் இந்தக் குழுவினர் எப்படிச் சென்றார்கள் என்பது பிரதானக் கேள்வியாக இருக்கிறது.

இதற்கு முறைப்படி வனத்துறையினரிடம், வனச்சரகரிடம் அனுமதி பெற்றார்களா? என்ற வினாவும் வந்து செல்கிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் மலை ஏற்றம் செல்லும் முன் அதில் பங்கேற்பவர்களின் உடல் நிலை, வயது உள்ளிட்டவையும் கருத்தில் கொள்ளப்படும். ஆனால், இந்த மலைஏற்றப் பயணத்தில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு முறைப்படி மருத்துவச் சோதனை செய்யப்பட்டதா, அவர்களில் எத்தனை பேர் முழு உடல்தகுதியுன் இருந்தனர் என்ற தகவலும் இல்லை. இந்த மலை ஏற்றப் பயணத்தில் சிறுவர், சிறுமிகளும் இடம் பெற்றதற்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது?

மலை ஏற்றத்துக்கு செல்லும் போது அதற்கான பிரத்யேக உடைகள் அணிந்து இருக்க வேண்டும், அதற்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக மலை ஏற்றத்தின் போது காட்டாற்றில் சிக்கிக்கொண்டால் எப்படி தப்பிப்பது, அல்லது, இதுபோன்ற காட்டுத் தீ ஏற்பட்டால் எப்படி தப்பித்துக்கொள்வது குறித்த பயிற்சிகள் அல்லது விழிப்புணர்வு கொடுக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு முறையான பயிற்சிகள் இருந்தால்கூட இது போன்ற இயற்கை பேரிடரில் இருந்து இருந்து தப்பித்து இருக்கலாம்.

இந்த சோக சம்பவத்தில் உயிரிழந்த 9 பேரும் காட்டுத்தீ ஏற்படும்போது, எந்தப் பகுதிக்குள் செல்வது, எப்படித் தப்பித்துச் செல்வது எனத் தெரியாமல் பெரிய பள்ளத்துக்குள் விழுந்தும், அதனால், தீயால் சூழப்பட்டும் உயிரிழந்துள்ளனர்.

வனப்பகுதிகளும், மலைப்பகுதிகளும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரியாகவே புதியவர்களுக்கு தெரியும் என்பதால், அந்த வனம் குறித்து அறிந்த உள்ளூர்வாசிகள், வனப் பாதுகாப்பாளர்கள் உதவியும், வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் சென்றது உயிரிழப்புக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

மேலும், கடந்த ஒரு வாரமாக குரங்கணி, கொழுக்கு மலைப் பகுதியில் காட்டுத் தீ எரிந்து வரும் நிலையில், மலைஏற்றக் குழுவினர் எப்படி சென்றார்கள்?, யாரிடம் அனுமதி பெற்றார்கள்?, எந்த அதிகாரி அனுமதியுடன் என்றார்கள்? என்பது விடைதெரியாத கேள்விகளாகும்.

விதிமுறை மீறல்களால் இந்த துயரம் நடந்ததா, அல்லது அரசு அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் இந்த சோகம் ஏற்பட்டதா என்பது ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியதாகும்.

