திண்டுக்கல் அருகே கடனை திருப்பி செலுத்தாததால் கர்ப்பிணி மீது தாக்குதல்

திண்டுக்கல்: கடனை திருப்பி செலுத்தாததால் பாலசமுத்திரம் பகுதியில் ஈஸ்வரி என்ற கர்ப்பிணி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. தாக்குதலில் கருவில் இருந்த 9 மாத குழந்தை உயிரிழந்து; ஈஸ்வரி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஈஸ்வரியின் கணவர் போலீசில் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

Near Dindigul to repay their loans because of the assault on pregnant woman

