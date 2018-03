நீர் பற்றாக் குறையால் வறட்சியில் கருகும் பயிர்கள்: வேதனையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் விவசாயிகள்

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி, பசும்பொன், முஸ்டகுறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பரவில் நெல், மிளகாய், சூரியகாந்தி ஆகியவை பயிரிடப்பட்டுள்ளன. சில மாதங்களுக்கு முன்னர் பெய்த மழையால் அங்குள்ள நீர் நிலைகள் நிரம்பியதால் நம்பிக்கையுடன் விவசாய பணிகளை தொடங்கியதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். உழவு செய்து நாற்று நட்டு களை பறித்து அறுவடைக்காக காத்திருந்த நிலையில் வறட்சி மற்றும் தண்ணீர் பற்றாக் குறையால் கருகி போனது பயிர்கள் மட்டும் அல்ல எங்களின் நம்பிக்கையும் தான் என்று விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். கதிர்விட்டு நெல் மலைகள் பிடிக்கும் நிலையில் இருந்த பயிர்கள் தண்ணீர் பற்றாக் குறையால் கருகி உள்ளதால் அவை கால்நடைக்கு தீவனமாகின்றன என விவசாயிகள் வருந்துகின்றனர். இதன் காரணமாக அதிக அளவில் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், வாழ்வாதாரம் தேடி வெளியூர் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர். நெற்பயிர்கள் மட்டுமல்லாமல் மழையை நம்பி சாகுபடி செய்த சூரியகாந்தி, உளுந்து, தட்டைப்பயிர் போன்றவற்றின் சாகுபடியும் வறட்சி காரணமாக கடும் பாதிப்படைந்ததாக கூறுகின்றனர். இதனால் ஏக்கருக்கு 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். அரசும் வறட்சி நிவாரணம், பயிர் காப்பீடு போன்றவற்றை இதுவரை வழங்காததால் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்பதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். மழை பெய்தும் அதனை தேக்கி வைக்கும் அளவிற்கு நீராதாரங்களை முறையாக தூர்வாராமல் போனதும், அதிக அளவிளான சட்டவிரோத மணல் கொள்ளையுமே வறட்சிக்கு காரணம் என்று விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். நீர்நிலையை தூர்வாரி, மணல் கொள்ளையை முற்றிலும் தடுத்தாலே வருங்காலங்களில் இதுபோன்ற வறட்சி ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும் என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். தண்ணீரை எடுப்பது மட்டுமே நம் வேலை இல்லை என்பதையும், திருப்பி கொடுப்பதும் நமது வேலைதான் என்பதையும் மக்கள் உணர வேண்டும் என்று விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். வானத்திலிருந்து சொட்டும் ஒவ்வொரு சொட்டு மழை நீரையும் சேமிக்க வேண்டும் என்றும், பயன்படுத்தியது போக மீதியை பூமிக்கு செல்ல வழி செய்வது நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்த உதவும் என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். நீராதாரங்களை பெருக்கினால் மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு இருக்கும் தலையாய பிரச்சனையான நீர் பிரச்சனையை போக்க முடியும் என்பது விவசாயிகளின் கருத்தாக உள்ளது.

Source: Dinakaran

Water shortage due to the drought and scorched crops in ramnad district farmers: punishment

