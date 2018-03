‘எதிர்காலத்தின் ஒரு பகுதியைத் தீக்கிரையாக்கி விட்டோம்’- கமல் வேதனை

‘எதிர்காலத்தின் ஒரு பகுதியைத் தீக்கிரையாக்கி விட்டோம்’ என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

குரங்கணி காட்டுத்தீ குறித்து கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கமல்ஹாசன், “இது யாரும் எதிர்பார்த்த விஷயம் இல்லை, விபத்துதான். இதில் கோபப்பட ஒன்றுமில்லை. அரசும் இந்த நேரத்தில் நல்ல உதவிகளைச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா நேரத்திலும் விமர்சனத்தை வைப்பது சரியாக இருக்காது.

இப்போது செய்துவரும் மீட்புப் பணிகள், நம் நாட்டுக்கு என்ன முடியுமோ அதைச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். காணாமல் போனவர்களைக் கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். பெற்றோர்களுக்கு அனுதாபம் சொல்வதைவிட வேறொன்றும் இல்லை. 50 சதவீதத்திற்கு மேல் தீக்காயம் என்பது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்பது முன் அனுபவமாக பல நண்பர்களுக்கு ஏற்பட்டபோது பார்த்திருக்கிறேன்.

இதில் பெரிய சோகம் என்னவென்றால், பாதிக்கப்பட்ட அனைவருமே இளைஞர்கள். எதிர்காலத்தின் ஒருபகுதியைத் தீக்கிரையாக்கி விட்டோம். இது நாம் செய்த தவறும் அல்ல, அவர்கள் செய்த தவறும் அல்ல. ட்ரெக்கிங் செல்வது தொடர்ந்து நடக்கத்தான் செய்யும்; நடக்கவும் வேண்டும். ஆனால், பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும். தற்போது மீட்புப் பணிகளில் அரசு எப்படி மும்முரமாகச் செயல்படுகிறதோ, அதுபோல வரும் காலங்களில் வனத்திற்குள் செல்பவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதிலும் முன்னேற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

யாருக்கு என்ன தேவை என்பது தெரியாமல் சும்மா பணம் கொடுப்பதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை; அந்த அளவுக்கு வசதியும் எனக்கில்லை. அவர்கள் மக்கள் பணத்தில் இருந்து கொடுக்கிறார்கள். நான் என்னுடைய சம்பாத்யத்தில் இருந்து கொடுக்கிறேன். நான் சம்பாதித்த பணம் பத்தாது என்று கூட தோன்றுகிறது.

சம்பவ இடத்துக்கு நான் சென்று, அவர்களுக்கு இடையூறாக இருக்கக் கூடாது. நான் போனால் நீங்கள் (மீடியா) வராமல் இருக்க மாட்டீர்கள். விளம்பரத்திற்காகச் சென்று நடக்கிற வேலையைக் கெடுத்தது போல் ஆகிவிடும். அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய முதலுதவி தான் முக்கியம்” என்றார்.

இவ்வளவு பெரிய விபத்து ஏற்பட்டபோதும் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சேலத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

“மிக உயர் பதவியில் இருப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் வேலைகள் இருக்கும். ஆனால், வேலை செய்பவர்கள் வேலையைச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுதான் எனக்குச் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. மீட்புப் பணிகளை நாம் போய் செய்ய முடியாது. அதற்கான பயிற்சியும் கிடையாது. செய்றவங்க செஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க. அது நல்ல விஷயம்.

வனப்பகுதிகளில் நாம் கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையாகவே இருக்கிறோம். பீடி பிடித்துவிட்டு அணைக்காமல் அப்படியே தூக்கிப் போடுவது, மது பாட்டில்களை உடைத்துப் போடுவது போன்றவற்றைச் செய்கிறார்கள். நான் ஒரு யானையின் போட்டோ பார்த்தேன். காலில் பாட்டில் கிழித்ததால் ஒரு கோர மரணம் அந்த யானைக்கு ஏற்பட்டது. கொஞ்சமாகக் குத்தியிருந்தால் கூட, அந்தக் கோபத்தில் அது மற்றவர்களைத் தாக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு. பல பொறுப்புகள் உண்டு. நம் உலகம் நம்மைச் சுற்றித்தான் இருக்கிறது என நினைக்கக் கூடாது. நம் சக ஜீவிகளுக்கும் இருக்கிறது, விலங்குகளையும் சேர்த்து. சாலை விதி மீறாதிருத்தலே முக்கியப் பாதுகாப்பு” என்று கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.

