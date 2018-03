உயிரிழந்த 7 பேரின் உடல்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது: சி.விஜயபாஸ்கர்

தேனி: உயிரிழந்த 7 பேரின் உடல்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். தேனியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், 2 பேர் மிகவும் கவலைக்கிடமான நிலையில் மதுரை மருத்துவமனையில் உள்ளதாக கூறியுள்ளார். சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களில் 17 பேருக்கு 40% தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The bodies of seven people who died have been sent to their native: c. vijayabaskar

TheNI: bodies of seven people who died have been sent to their native places, as Health Minister, c. vijayabask