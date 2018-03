மிகவும் தாழ்ந்த சாதி எது?- சிபிஎஸ்இ தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியால் சர்ச்சை

மத்திய அரசின் கல்வித்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் சிபிஎஸ்இ பாடப்பிரிவில் 6-ம் வகுப்பு தேர்வில் மிகவும் தாழ்ந்த சாதி என்ற கேள்வி இடம் பெற்றுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சிபிஎஸ்இ பிரிவுகளுக்கு என்சிஆர்டி எனப்படும் பாடநூல் அடிப்படையில் பாடங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால், கேள்விகள் அனைத்தும் 6-ம் வகுப்புக்கு அந்தந்த பள்ளிகளே வினாத்தாள்களை தயாரித்துக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், 6-ம் வகுப்புக்கான சமூக அறிவியல் தேர்வில் சர்ச்சைக்குரிய கேள்வி இடம் பெற்றுள்ளது. அதில் வர்ணாசிரம முறையில் மிகவும் தாழ்ந்த சாதி என்ற கேள்வி இடம் பெற்றுள்ளது. அதற்கு 4 விடைகளாக பிராமணர்கள், சூத்திரர்கள், வைசியர்கள், சத்திரியர்கள் என்ற 4 பதில்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

இந்தக் கேள்வி மிகப் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமூக ஊடகங்களிலும் இந்த கேள்வித்தாள் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. ஆனால், எந்தப் பள்ளியில் இந்த கேள்வித்தாள் வழங்கப்பட்டது என்ற விவரம் தெரியவில்லை.

Source: The Hindu

English summary

Very low caste?-asked question after CBSE exams examination by controversy

The Central Government’s education under CBSE declaring module 6-STD test too all