தேனி: குரங்கணியில் மலையேற்றம் மேற்கொண்டவர்களில் 9 பேர் காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தனர். மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து பலி எண்ணிக்கை 10-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

