தூத்தூர் பகுதி மீனவர்கள் இன்னும் கரை திரும்பவில்லை: சக மீனவர்கள் தகவல்

கன்னியாகுமரி: தூத்தூர் பகுதி மீனவர்கள் இன்னும் கரை திரும்பவில்லை என்று சக மீனவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்து வருபவர்களை கரைக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை தேவை என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கரை திரும்பிய மீனவர்கள் மார்த்தாண்டத்தில் தெரிவித்துள்ளனர். மீனவர்களை அழைத்து வர கப்பல் மற்றும் ஹெலிகாப்டகர்ளை அனுப்ப வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Thoothur local fishermen are still not back on shore: fellow fishermen information

Kanyakumari: thoothur local fishermen are still not back on shore by fellow fishermen have been complaining. �