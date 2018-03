திருவள்ளூர் அருகே பேப்பர் அட்டை தயாரிக்கும் ஆலையில் தீ விபத்து

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் கணபசத்திரம் அருகே இருளப்பட்டு பகுதியில் பேப்பர் அட்டை தயாரிக்கும் ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. விஷ்ணுபிரியா பேப்பர் மார்ட் ஆலையில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்க 3 வண்டிகளில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீவிரமாக போராடி வருகின்றனர். மின்கசிவால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.60 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமானதாக உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

