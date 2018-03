குமரி: மன்னார் வளைகுடாவில் உள்ள மீனவர்களுக்கு விமானம் மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் கரைதிரும்ப டோர்னியர் விமானம் மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரோந்து பணியும் நடைபெற்று வருகிறது என்று இந்திய கடலோர காவல் படை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The fishermen in the Gulf of Mannar by air warning

Kumari: Mannar in the Gulf by air warning to fishermen has been completed. The fishermen of karaithira