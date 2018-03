கிணற்றில் நீச்சல் பழக சென்ற 2 இளைஞர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் கிணற்றில் நீச்சல் பழக சென்ற 2 இளைஞர்கள் நீருக்குள் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். திருப்பத்தூர் கோட்டை பகுதியை சேர்ந்த 19 வயதாக ரியாஸ் மற்றும் அமீர் ஆகிய 2 இளைஞர்கள் ஆரிப் நகரில் உள்ள கிணறு ஒன்றில் நீச்சல் பழக சென்றதாக கூறப்படுகிறது. உரிய பாதுகாப்பின்றி சென்ற நிலையில் இருவரும் எதிர்பாராதவிதமாக நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி இருவரது உடலையும் மீட்டு திருப்பத்தூர் காவல் துறையிடம் ஒப்படைத்தனர். உடல்களை பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

