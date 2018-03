புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்களை கண்டறிய சிக்னல்களில் வீடியோ எடுக்கும் முறை அமல்

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்களை கண்டறிய சிக்னல்களில் வீடியோ எடுக்கும் முறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. முக்கிய சாலைகளில் அதிகளவில் விபத்துகளும், போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுவதாக துணை நிலை ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு புகார்கள் வந்தது. இதன்படி போக்குவரத்து விதிமீறல் இருந்தால் வாகன ஓட்டிகளை நிறுத்த வேண்டாம் என்றும், அதற்கு பதிலாக அவர்களின் வாகனங்களை வீடியோ எடுக்க கிரண்பேடி உத்தரவிட்டிருந்தார். இதன்படி வீடியோ எடுக்கப்பட்ட வாகன ஓட்டிகளின் முகவரியை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பப்படும். அதன் மூலம் அபராத தொகையை வாகன ஓட்டிகள் நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Puducherry in violation of traffic rules to detect video signals will only take enforcement

