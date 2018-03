கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் மலையேற்றம் செல்ல தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. கொடைக்கானல் மலையில் 10 நாட்களாக 5 இடங்களில் காட்டுத்தீ எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது.

Source: Dinakaran

