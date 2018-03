குரங்கணி காட்டுத் தீயை குளிர்விக்க வருகிறது கோடை மழை: வெதர்மேன் நம்பிக்கை

தேனி மாவட்டம், போடி அருகே, குரங்கணியில் பற்றி எரிந்து வரும் காட்டுத் தீயை அணைக்க மழை துணை புரியும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

போடி, குரங்கணி மலைப்பகுதி அருகே கொழுக்குமலைக்கு மலை ஏற்றம் சென்ற 36 பேர் கொண்ட குழுவினர் எதிர்பாரா விதமாக காட்டுத்தீயில் சிக்கி 9 பேர் பரிதாபமாக உயிர் இழந்திருக்கிறார்கள்.

இந்த சோகம் நடந்ததற்கான காரணமும், பின்புலமும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வரும் நிலையில், குரங்கணி வனப்பகுதியில் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீயும் அணைக்கப்பட வேண்டியது அவசியமானதாகும்.

குரங்கணி, அகமலை, கொழுக்குமலை ஆகிய வனப்பகுதிகளில் கடந்த ஒரு வாரமாக காட்டுத்தீ எரிந்து வருகிறது. ஆனால், அதை அணைக்க தேனி மாவட்ட வனத்துறையினர் போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதே அப்பகுதி மக்களின் குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது.

ஆனால், காட்டில் பற்றி எரியும் தீயை மனித முயற்சியால் அணைப்பது என்பது பகீரத முயற்சி என்று கூறப்பட்டாலும், இயற்கை நினைத்தால், அந்த காட்டுத்தீயை கட்டுக்குள் கொண்டுவரலாம்.

வான் மழை பெய்து, தேனி மாவட்டத்தை குளிர்விக்கும் பட்சத்தில் அடுத்த சில வாரங்களுக்கு இந்த காட்டுத்தீ உருவாவதும், பற்றி எரிவதும் தடுக்கப்படும்.

அந்த வகையில் காட்டுத்தீ எரிவது அடுத்த சில நாட்களில் பெய்யும் மழையால் கட்டுப்படும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் முகநூல் பக்கத்தில் எழுதிவரும் பிரதீப் ஜான் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கைக்கு தெற்கே உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியால் செவ்வாய் முதல் வியாழன் வரை தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்யக்கூடும். இதில் குறிப்பாக தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோவை, நீலகரி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழை இருக்கும்.

இதன் காரணமாக வனப்பகுதிகளில் மழை பெய்யும் போது, அங்கு எரிந்து கொண்டு இருக்கும் காட்டுத் தீ கட்டுக்குள் வர வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆனால், குரங்கணி, அகமலை, பெரியகுளம் வனப்பகுதிகளில் எரிந்து கொண்டு இருக்கும் காட்டுத் தீயை அணைக்க இந்த மழை போதுமானதாக இருக்குமா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், சிறிய அளவிலான மழையும், அங்கு குளிர்ச்சியை கொண்டு வந்து தீ பரவுவதைத் தடுக்கும் என்று பிரதீப் ஜான் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

